Spojené štáty prizvali Čínu k rokovaniam o kontrole zbrojenia

Washington 9. júla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok opäť prizvali Čínu k rozhovorom o kontrole zbrojenia, ktoré prebiehajú s Ruskom, píše agentúra AFP.Čína v stredu naznačila, že je ochotná so Spojenými štátmi rokovať o nástupkyni zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet nasadených jadrových hlavíc Ruska a Spojených štátov." uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dlhodobo požaduje, aby bola Čína súčasťou rozhovorov o nástupkyni New START. Tá by mala vypršať vo februári budúceho roku.Na júnovom kole rokovaní vo Viedni sa Čína nezúčastnila. Podmienkou jej účasti na ďalšom kole podľa Pekingu je, aby Washington zmenšil svoj jadrový arzenál na úroveň čínskeho, ktorý je podstatne menší.Riaditeľ oddelenia pre kontrolu zbrojenia na čínskom ministerstve zahraničných vecí Fu Cchung vyhlásil, že snaha Washingtonu nie je ničím iným, len "", pomocou ktorého chce Washington opustiť zmluvu a posilniť svoj jadrový arzenál." povedala Ortagusová." dodala.Americký vyjednávač Marshall Billingslea na konci júna uviedol, že nová zmluva musí zahŕňať všetky jadrové zbrane, nielen strategické jadrové zbrane, musí tiež zahŕňať Čínu.Potvrdil, že Čína odmietla pozvánku Spojených štátov na účasť na rokovaniach vo Viedni. Vyjadril však nádej, že medzinárodné spoločenstvo bude tlačiť na Peking, aby sa v budúcnosti na takýchto rokovaniach zúčastnil.Rusko, ktorého delegácia už z Viedne odcestovala, podľa amerického diplomata nemá námietky proti účasti Číny na rokovaniach.Moskva však požaduje aj zapojenie západoeurópskych jadrových mocností - Británie a Francúzska.Billingslea na margo tejto požiadavky Ruska povedal, že Spojené štáty tento názor nezastávajú, lebo "".