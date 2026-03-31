Spojené štáty rešpektujú právo Izraela schvaľovať vlastné zákony
Spojené štáty sú dlhodobo kľúčovým diplomatickým i vojenským partnerom Izraela a zároveň jediná členská krajina Severoatlantickej aliancie, ktorá stále využíva trest smrti.
Autor TASR
Washington 31. marca (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že rešpektuje právo Izraela schvaľovať vlastné zákony po tom, čo tamojší parlament prijal legislatívny návrh, ktorý umožní popravovať Palestínčanov obvinených zo smrtiacich útokov na Izraelčanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Spojené štáty rešpektujú zvrchované právo Izraela určovať si vlastné zákony a tresty pre osoby odsúdené za terorizmus. Veríme, že akékoľvek takéto opatrenia budú vykonávané so spravodlivým procesom a s rešpektom ku všetkým platným zárukám a ochranám spravodlivého procesu,“ vyhlásil hovorca amerického rezortu diplomacie.
Za návrh zákona rozširujúceho trest smrti v Izraeli, s ktorým prišiel krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, hlasovalo 62 zo 120 poslancov Knesetu vrátane premiéra Benjamina Netanjahua. Proti ich bolo 48. Zvyšní zákonodarcovia sa hlasovania zdržali alebo neboli prítomní.
V Izraeli sa trest smrti v súčasnosti ukladá iba za spáchanie niekoľkých mimoriadne závažných trestných činov, ako je vlastizrada alebo zločiny proti ľudskosti. Židovský štát ho však v praxi nevyužíva. Poslednou popravenou osobou bol v roku 1962 nacistický vojnový zločinec a jeden z hlavných organizátorov holokaustu Adolf Eichmann.
Vymerať trest smrti budú môcť súdy po novom tým, ktorí spáchali nacionalisticky motivovanú vraždu občana Izraela, kvalifikovanú ako „terorizmus“. Podľa médií sa však zrejme nebude uplatňovať rovnako pre všetkých a obesenie by sa mohlo stať štandardným trestom pre Palestínčanov, ktorých odsúdili za útoky na Izraelčanov so smrteľnými následkami.
