Spojené štáty sa budú usilovať o obnovenie prímeria v Gaze

Washington/Gaza 1. decembra (TASR) - Spojené štáty sa budú usilovať o obnovenie prímeria medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom v Pásme Gazy. Vyhlásil v piatok Biely dom po tom, ako Izrael v piatok ráno opäť spustil bojové operácie v Pásme Gazy, pričom obvinil Hamas z porušenia podmienok prímeria.



Krátko predtým Izrael oznámil zneškodnenie rakety vypálenej z Pásma Gazy. Hamas zase tvrdí, že Izrael, že odmietol jeho ponuky na predĺženie pokoja zbraní.



USA "pokračujú spolupráci s Izraelom, Egyptom a Katarom v úsilí o predĺženie humanitárnej prestávky v Pásme Gazy," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu citovanom agentúrou AFP.



Spojené štáty tvrdia, že obnoveniu prímeria bráni skutočnosť, že Hamas dosiaľ nepredložil zoznam zadržiavaných rukojemníkov.



Prezident Joe Biden a jeho tím pre národnú bezpečnosť sa "budú naďalej hlboko angažovať v snahách o oslobodenie zvyšných rukojemníkov," píše sa vo vyhlásení Národnej bezpečnostnej rady Spojených štátov (NSC).



Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Chalíl Hajjá v rozhovore pre katarskú televíziu al-Džazíra tvrdil, že Izrael odmietol viaceré iniciatívy a návrhy, na základe ktorých by sa mohlo predĺžiť prímerie v Pásme Gazy. Vyjadril tiež presvedčenie, že prímerie by zostalo v platnosti, ak by Izrael neodmietol tri návrhy týkajúce sa výmeny rukojemníkov a väzňov.



Rokovania o predĺžení podľa neho zlyhali aj preto, že Izrael odmietol prevziať telá niekoľkých rukojemníkov, ktorí - ako tvrdil Hajjá - zahynuli v dôsledku izraelskej ofenzívy v Gaze. Izrael nástojí na tom, že v súlade s dohodou medzi oboma stranami musia byť všetci unesení rukojemníci vrátení živí.



Podľa predstaviteľa Hamasu rokovania stroskotali tiež preto, že Izrael "odmietol rokovať o prepustení dospelých väzňov výmenou za prepustenie dospelých rukojemníkov".



Počas týždňového prímeria, ktoré sa začalo platiť 24. novembra, Hamas a ďalšie militantné skupiny v Pásme Gazy prepustili vyše 100 rukojemníkov, väčšinou Izraelčanov, a výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc 240 Palestínčanov. V Pásme Gazy je však ešte stále približne 140 rukojemníkov.