Spojené štáty sa chcú znovu pripojiť k Rade OSN pre ľudské práva

Washington 8. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena tento týždeň oznámi úmysel USA znovu sa angažovať v Rade OSN pre ľudské práva (UNHRC), z ktorej USA takmer pred 3 rokmi vystúpili, informovala agentúra AP.



Toto rozhodnutie zvráti ďalší odklon od multilaterálnych organizácií a dohôd počas éry prezidenta Donalda Trumpa. Trump rozhodol o vystúpení USA z UNHRC v roku 2018, poukazujúc okrem iného na údajnú zaujatosť UNHRC voči Izraelu.



Podľa vysokopostavených úradníkov USA, ktorí si želali zostať v anonymite, minister zahraničných vecí Antony Blinken a vysokopostavený americký diplomat v Ženeve v pondelok oznámia, že Washington sa vráti do tohto ženevského orgánu ako pozorovateľ a výhľadovo sa bude uchádzať o zvolenie za riadneho člena.



Jeden z vysokopostavených úradníkov pre AP uviedol, že hoci sa Bidenova administratíva sa domnieva, že UNHRC treba reformovať, najlepší spôsob ako podporiť zmeny je "zásadné zapojenie sa do nej". Úradník uviedol, že to môže byť "dôležité fórum pre tých, ktorí bojujú proti tyranii a nespravodlivosti na celom svete" a prítomnosť USA má "zabezpečiť naplnenie tohto potenciálu".



Bidenovo rozhodnutie znovu sa angažovať v UNHRC pravdepodobne vyvolá kritiku zo strany konzervatívnych zákonodarcov, ako aj proizraelskej komunity.



Od svojho nástupu do funkcie minulý mesiac prezident Biden už podpísal opätovné pristúpenie USA k parížskej klimatickej dohode z roku 2015, zrušil proces vystúpenia krajiny zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), vyjadril ochotu znovu sa pripojiť k jadrovej dohode s Iránom a k Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).