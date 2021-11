Spojené štáty sa po prvý raz dostali na zoznam upadajúcich demokracií

Štokholm 22. novembra (TASR) – Spojené štáty sa po prvý raz dostali na každoročný zoznam "upadajúcich" demokracií. V pondelok to oznámil Medzinárodný inštitút pre demokraciu a podporu volieb (IDEA) so sídlom v Štokholme. Poukázal na "viditeľné zhoršenie" situácie v USA, pričom tento jav sa začal podľa inštitútu už v roku 2019, informovala agentúra AFP.



"Tento rok sme Spojené štáty po prvý raz označili za upadajúcu (demokraciu), avšak naše dáta ukazujú, že táto epizóda sa začala prinajmenšom už v roku 2019," uvádza sa v správe s názvom Globálny stav demokracie 2021.



Spoluautor zverejnenej správy Alexander Hudson pre AFP uviedol, že hoci v USA vlani došlo k zlepšeniu viacerých faktorov vrátane boja proti korupcii, evidujú tam "vážne problémy so základmi demokracie". To je podľa jeho slov viditeľné na úpadku občianskych slobôd a mechanizmov kontroly vlády.



"Historický medzník nastal v rokoch 2020–21, keď vtedajší prezident Donald Trump spochybnil legitímnosť volebných výsledkov z roku 2020 v Spojených štátoch," píše sa v správe. Varoval, že "násilné popieranie (výsledkov) vlaňajších (prezidentských) volieb bez akýchkoľvek dôkazov o podvodoch sa rôznymi spôsobmi zopakovalo v krajinách, akými sú Mjanmarsko, Peru či Izrael". Hudson poukázal i na "pokles kvality slobody združovania a zhromažďovania počas protestov v lete 2020" po usmrtení Afroameričana Georgea Floyda počas brutálneho policajného zákroku.



Generálny tajomník inštitútu IDEA Kevin Casas-Zamora uviedol, že zhoršujúca sa situácia, čo sa týka stavu demokracie v USA, sa odzrkadľuje napríklad v "narastajúcej tendencii napádať vierohodné výsledky volieb, v snahách potlačiť účasť (vo voľbách) a v nekontrolovateľnej polarizácii".



Celosvetovo žije v tzv. upadajúcich demokraciách viac než štvrtina obyvateľov Zeme, uvádza IDEA. A tento počet je ešte vyšší – viac než dve tretiny svetovej populácie – ak sa berú do úvahy i autoritárske alebo "hybridné" politické režimy.



Počet upadajúcich demokracií sa za posledné desaťročie zdvojnásobil – v súčasnosti v nich žije štvrtina celosvetovej populácie. Na tomto zozname figurujú i niektoré členské štáty Európskej únie – Maďarsko, Poľsko či Slovinsko.



Ukrajina a Severné Macedónsko, ktoré tam boli zaradené vlani, tento rok vyradili, pretože tam došlo k zlepšeniu situácie.



Vyradené boli aj Mali a Srbsko, avšak to len z toho dôvodu, že sa už podľa inštitútu IDEA nepovažujú za demokratické krajiny, sumarizuje AFP.



Z predbežného hodnotenia tohto inštitútu vyplýva, že v roku 2021 existuje na svete 98 demokratických štátov, čo je najnižší počet za mnohé roky, 20 "hybridných" vlád vrátane Ruska, Maroka a Turecka, a 47 autoritárskych režimov vrátane Číny, Saudskej Arábie, Etiópie a Iránu.