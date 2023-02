Washington 4. februára (TASR) - Spojené štáty sprísnili sankcie voči iránskemu výrobcovi dronov - spoločnosti Paravar Pars, pričom najnovšie ich uvalili na členov jej predstavenstva. S odvolaním sa na agentúru Reuters o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



V zdôvodnení ministerstva financií USA sa píše, že Irán dodáva bezpilotné lietadlá, ktoré Rusko používa na útoky na kritickú infraštruktúru na Ukrajine. V dokumente sa tiež avizuje, že USA budú naďalej identifikovať všetky prvky iránskeho programu bezpilotných lietadiel, informuje TASR.



Irán popiera dodávky bezpilotných lietadiel typu Šáhid do Ruska, s ktorými začal po invázii ruskej armády na Ukrajinu pred takmer rokom. USA tomuto tvrdeniu Teheránu neveria, pričom uvádzajú, že existuje veľa dôkazov o opaku.



Začiatkom januára poradca prezidenta USA Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan povedal, že Spojené štáty považujú činy Iránu za spoluúčasť na vojnových zločinoch páchaných na Ukrajine Ruskom.



V rámci sankcií USA v utorok uvalili nové obchodné obmedzenia na sedem iránskych podnikov zapojených do výroby bezpilotných lietadiel, ktoré Rusko používa na bombardovanie Ukrajiny.



Najnovšie Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) v piatok rozšíril už existujúce sankcie na osem vedúcich pracovníkov spoločnosti Paravar Pars.



Sankcie zmrazujú všetok majetok, ktorý má týchto osem osôb v americkej jurisdikcii. Osoby v Spojených štátoch, ktorí sa zúčastňujú na transakciách so sankcionovanými osobami, môžu byť tiež vystavené sankciám, uviedlo ministerstvo financií USA.



OFAC už predtým zaradil tohto výrobcu dronov na čiernu listinu za výrobu bezpilotných lietadiel série Šáhid pre iránske revolučné gardy (IRGC), doplnilo ministerstvo financií USA v tlačovej správe.



V reakcii na to iránska misia pri OSN v New Yorku uviedla, že sankcie nemajú vplyv na iránske výrobné kapacity dronov, pretože všetky drony sa vyrábajú z komponentov iránskej výroby.



"Je to silný náznak toho, že drony zostrelené na Ukrajine a využívajúce súčiastky vyrobené západnými krajinami nepatria Iránu," uviedla iránska misia pri OSN podľa agentúry Reuters.



Od februára 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, sa Spojené štáty a viac ako 30 ďalších krajín snažia znížiť kapacity ruského vojenského a obranného priemyslu, a to obmedzením jeho prístupu k zbraňovým komponentom.