Spojené štáty stiahnu z Európy 2. pešiu brigádnu bojovú skupinu 101
Autor TASR
Washington/Brusel 29. októbra (TASR) - Spojené štáty v rámci plánovanej rotácie jednotiek stiahnu z Európy 2. pešiu brigádnu bojovú skupinu 101. výsadkovej divízie. Jednotka sa podľa plánu vráti na svoju domovskú základňu v americkom štáte Kentucky a nebude nahradená iným útvarom.
Podľa vyhlásenia Pentagónu, citovaného TASR, nejde o stiahnutie amerických síl z Európy ani o oslabenie záväzkov voči NATO a článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Tento krok má podľa Washingtonu odrážať rastúcu schopnosť a zodpovednosť európskych spojencov v oblasti obrany. Spojenci tak reagujú na výzvu prezidenta USA Donalda Trumpa, aby Európa prevzala za svoju vlastnú bezpečnosť väčší diel zodpovednosti.
Ministerstvo obrany zároveň uviedlo, že táto úprava v rozmiestnení síl nezmení bezpečnostnú situáciu v Európe. Spojené štáty si naďalej udržiavajú rozsiahlu vojenskú prítomnosť na kontinente a disponujú kapacitami na rýchle rozmiestnenie jednotiek podľa potrieb a priorít vrátane záväzku brániť spojencov v rámci NATO, uvádza sa vo vyhlásení.
