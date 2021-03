Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

Washington 2. marca (TASR) - Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa týka formátu tohto stretnutia. Vyhlásenie prichádza po tom, ako Teherán odmietol návrh Európskej únie na neformálne stretnutie s predstaviteľmi USA zamerané na oživenie jadrovej dohody.



"Sme naďalej pripravení zapojiť sa do zmysluplnej diplomacie s cieľom dosiahnuť vzájomný návrat k súladu" v jadrovej dohode z roku 2015, povedal novinárom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price, ktorého citovala tlačová agentúra AFP. "Nie sme však dogmatickí, pokiaľ ide o formu týchto rozhovorov," dodal.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena podporuje návrat k jadrovej dohode z roku 2015, od ktorej bývalý šéf Bieleho domu Donald Trump odstúpil, a 18. februára oznámila, že je ochotná rokovať s predstaviteľmi Iránu na stretnutí navrhovanom Európskou úniou.



Na danom stretnutí by sa zúčastnili aj ďalší signatári jadrovej dohody z roku 2015 - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko.



Irán však v nedeľu vyhlásil, že načasovanie nie je "vhodné", a trvá na tom, aby Spojené štáty najskôr uvoľnili sankcie uvalené na islamskú republiku Trumpovou administratívou za porušenie podmienok jadrovej dohody.



Americký rezort diplomacie prostredníctvom svojho hovorcu doplnil, že Iránu nemožno dovoliť, aby získal jadrovú zbraň.



Irán trvá na tom, že sankcie uvalené Trumpom vrátane rozsiahleho zákazu vývozu ropy by mali byť zrušené skôr, ako Teherán pristúpi k dodržiavaniu podmienok jadrovej dohody. Irán tvrdí, že prestal dodržiavať niektoré podmienky dohody na protest proti daným sankciám.