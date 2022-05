Spojené štáty sú zaplavené zbraňami, uvádza rezort spravodlivosti USA

Washington 18. mája (TASR) - Americkí výrobcovia strelných zbraní vyrobili od roku 2000 za dve desaťročia pre komerčný trh viac než 139 miliónov zbraní - vrátane 11,3 milióna len v roku 2020. Uvádza to ministerstvo spravodlivosti USA vo svojej najnovšej správe, z ktorej v stredu citovala agentúra AFP.



V tom istom období bolo do USA dovezených ďalších 71 miliónov strelných zbraní - pre porovnanie, vyvezených bolo pritom len 7,5 milióna. Táto skutočnosť podľa správy ministerstva podčiarkuje, ako je krajina doslova zaplavená zbraňami, ktoré podnietili prudký nárast násilia páchaného zbraňami, vrážd a samovrážd.



Zo správy vyplýva, že zatiaľ čo si Američania obľúbili poloautomatické pušky, hromadne nakupovali čoraz lacnejšie, ľahko použiteľné a presnejšie poloautomatické pištole kalibru deväť milimetrov, aké v súčasnosti používa väčšina polície.



Správa ministerstva takisto ukazuje, že úrady čelia náporu neregistrovaných strelných zbraní, ktoré sa dajú poskladať doma, ako aj pištolí a pušiek s krátkou hlavňou, ktoré sú rovnako smrtiace ako poloautomatické pušky používané pri masových streľbách.



Správu americký rezort spravodlivosti zverejnil po víkende, počas ktorého došlo na viacerých miestach v Spojených štátoch k útokom strelnou zbraňou, pripomína AFP.



V meste Buffalo v štáte New York 18-ročný beloch vyzbrojený vysokovýkonnou útočnou puškou zastrelil desiatich Afroameričanov; v meste Laguna Woods v štáte Kalifornia muž zastrelil päť ľudí v kostole navštevovanom Taiwancami; a v meste Milwaukee v štáte Wisconsin bolo počas jedného večera pri streľbe v zábavnej štvrti v centre mesta zranených viac než 20 ľudí.