Spojené štáty sú znepokojené absenciou správ o Navaľnom

Washington 11. decembra (TASR) - Spojené štáty sú hlboko znepokojené správami, že príbuzní a spolupracovníci väzneného ruského opozičného politika Alexeja Navaľného už týždeň nevedia, kde sa nachádza a v akom je stave. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informoval hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Navaľnyj by podľa Kirbyho mal "byť okamžite prepustený", avšak "v prvom rade nemal byť nikdy uväznený".



V rozhovore s novinármi, ktorí cestovali s prezidentom USA Joeom Bidenom na palube lietadla Air Force One do Filadelfie, Kirby dodal, že Biely dom bude spolupracovať s veľvyslanectvom USA v Moskve, ktoré bude zisťovať ďalšie informácie o osude Navaľného.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová v pondelok uviedla, že politikovi spolupracovníci a advokáti nemajú o Navaľnom žiadne správy už šesť dní.



Celkový vývoj v Navaľného prípade Jarmyšová označila za znepokojujúci aj vzhľadom na jeho zdravotný stav. Informovala, že Navaľného nedávno postihla náhla nevoľnosť a museli mu podať infúziu.



Predpokladá sa, že ho previezli z väzenia, kde si odpykával 19-ročný trest za extrémizmus. Súd totiž v lete tohto roku nariadil jeho presun do väznice so "špeciálnym", teda ešte prísnejším režimom.



Jarmyšová v pondelok podvečer na sociálnych sieťach napísala, že vo väznici IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti už Navaľného ako svojho väzňa "nevedú". "Kam ho previezli, odmietajú (advokátom) povedať," uviedla Jarmyšová.



Doplnila, že vedenie väzenského tábora s osobitným režimom IK-7, kam odsúdeného politika podľa domnienok mohli previezť, tvrdí, že Navaľnyj nie je ani tam.