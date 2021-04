Spojené štáty sú znepokojené vývojom situácie na východe Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington/Kyjev 1. apríla (TASR) - Predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Mark Milley sa telefonicky spojil so svojimi rezortnými kolegami z Ukrajiny a Ruska a vyjadril obavy z preskupovania ruských jednotiek pozdĺž hraníc s Ukrajinou a na Krymskom polostrove. V noci na štvrtok o tom informovala agentúra AFP s tým, že americké jednotky v Európe boli v súvislosti s vývojom situácie na východe Ukrajiny uvedené do stavu zvýšenej pohotovosti.Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan sa v tejto súvislosti spojil so šéfom kancelárie ukrajinského prezidenta Andrijom Jermakom a ubezpečil ho, že Ukrajina má plnú podporu Spojených štátov.Hovorca Pentagónu John Kirby na margo najnovšieho vývoja uviedol, že Spojené štáty sú znepokojené nedávnou eskaláciou ruskej agresie na východe Ukrajiny vrátane porušenia prímeria z júla 2020, ktoré 26. marca viedlo k úmrtiu štyroch ukrajinských vojakov a zraneniam ďalších dvoch osôb. Informoval tiež, že USA sú v kontakte so spojencami v NATO a majú obavy z tohto nárastu napätia a z porušovania prímeria.Zo zodpovednosti za eskaláciu situácie na východe Ukrajiny sa v utorok navzájom obvinili obe strany konfliktu - Rusko a Ukrajina.Agentúra AFP v tejto súvislosti uviedla, že náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Ruslan Chomčak odsúdil "" ruskou armádou tým, že na východe Ukrajiny je v súčasnosti rozmiestnených asi 28.000 ozbrojencov separatistických síl a "".Internetové spravodajské portály tiež naznačujú, že Rusko rozmiestnilo svoje jednotky pozdĺž hraníc s Ukrajinou a ďalšie posily presunulo na Krymský polostrov, ktorý Moskva v roku 2014 anektovala a pripojila k subjektom Ruskej federácie.Tieto správy zatiaľ nebolo možné potvrdiť, niektorí pozorovatelia však presuny ruských jednotiek spájajú s vojenskými cvičeniami.Hovorca Pentagónu na brífingu uviedol, že Milley v tejto súvislosti vyzval svojho ruského partnera, aby "". "" konštatoval Kirby.Agentúra Ukrinform informovala, že aj v noci na štvrtok boli v oblasti línie kontaktu v Donbase zaznamenané ďalšie tri prípady porušenia prímeria, pri ktorých boli použité granátomety a ťažké guľomety.