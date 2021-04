Spojené štáty súhlasili so stiahnutím svojich bojových síl z Iraku

Washington 8. apríla (TASR) - USA v stredu súhlasili so stiahnutím všetkých svojich bojových síl z Iraku. Americkí vojaci tam naďalej budú pôsobiť len ako vojenskí inštruktori a poradcovia. Po prvom kole americko-irackého strategického dialógu, ktorý prebehol formou videokonferencie, to obe krajiny oznámili v spoločnom vyhlásení, o ktorom informovala agentúra AFP.



Obe strany "potvrdili, že (vojenská) misia USA a koaličných síl (v Iraku) sa transformovala na misiu zameranú na vojenský výcvik a poradenstvo, čo umožňuje stiahnutie zvyšných bojových síl z Iraku," píše sa vo vyhlásení.



O konkrétnom termíne odsunu chcú predstavitelia Iraku a Spojených štátov diskutovať na ďalších stretnutiach, na ktorých sa budú riešiť technické otázky.



Príslušníci bojových útvarov americkej armády stále asistujú irackým ozbrojeným silám v boji proti džihádistom z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Stiahnutie všetkých vojakov z Iraku nariadil ešte bývalý prezident Barack Obama, po nástupe tzv. Islamského štátu ich tam však musel vyslať znovu. Začiatkom januára tohto roku dosluhujúci prezident Donald Trump znížil počet amerických vojakov v Iraku na 2500.



Len pár dní pred začiatkom strategického dialógu sa iracká letecká základňa ležiaca severne od Bagdadu stala terčom raketového útoku. Dve rakety dopadli mimo jej areálu a nespôsobili straty na životoch ani materiálne škody. Túto základňu irackého letectva využívajú aj americkí vojaci dislokovaní v Iraku.



K útoku sa síce bezprostredne nikto neprihlásil, Washington však z podobných útokov na svoje jednotky a diplomatov zvyčajne obviňuje iracké ozbrojené frakcie spájané s Iránom.



Irak aj preto v rámci stredajších rokovaní s USA potvrdil svoj záväzok chrániť vojenské základne, kde pôsobia vojaci medzinárodnej koalície.