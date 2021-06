USA tlačia na spojencov, aby repatriovali bojovníkov Islamského štátov

Rím 28. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok naliehal na amerických spojencov, aby repatriovali svojich občanov, bývalých bojovníkov Islamského štátu, ktorí sú zadržiavaní v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP.



USA odhadujú, že kurdskí bojovníci, spojenci Západu, zadržiavajú v táboroch na severe Sýrie približne 10.000 bojovníkov podozrivých z členstva v IS pochádzajúcich z rôznych krajín sveta. Ich domovské štáty často nejavia ochotu ich repatriovať. Blinken varoval, že v táboroch v Sýrii nemôžu zostať natrvalo.



„Táto situácia je jednoducho neudržateľná. To nemôže trvať donekonečna," uviedol šéf americkej diplomacie na konferencii 83-člennej medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS, ktorá sa konala v Ríme.



Zdôraznil, že zajatých bojovníkov Islamského štátu a ich rodinných príslušníkov je potrebné repatriovať do domovských krajín, a tam ich prípady individuálne posúdiť a buď ich trestne stíhať alebo im pomôcť sa znovu začleniť do spoločnosti.



Proti výzvam na repatriáciu bývalých bojovníkov IS razantne vystupujú Francúzsko a Británia, ktoré sa obávajú návratu svojich zradikalizovaných občanov.



Blinken ocenil Taliansko ako jednu z mála západoeurópskych krajín, ktoré takýchto svojich občanov repatriovalo. Ocenil aj postoj Kazachstanu, ktorý podľa neho umožnil návrat do vlasti 600 bojovníkom IS a ich rodinným príslušníkom.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v marci uviedla, že Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily zadržiavajú v dvoch táboroch obohnaných ostnatým drôtom viac ako 63.000 žien a detí údajných bojovníkov Islamského štátu z viac ako 60 krajín sveta.