USA už údajne dva týždne zdržiava dodávky zbraní pre Izrael

Washington 7. mája (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena zdržiava už najmenej dva týždeň niekoľko dodávok zbraní do Izraela, aby mu vyslala politickú správa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na portál Politico a utorkové vyhlásenie nemenovaného amerického zdroja oboznámeného s touto záležitosťou.



Súčasťou týchto dodávok sú údajne súpravy pre neriadené bomby vyrábané spoločnosťou Boeing, ktoré majú zaistiť, že bomby budú presnejšie, uviedol zdroj. Okrem toho má byť pozastavených aj niekoľko priamych komerčných predajov pre Izrael.



Washington uviedol, že nemôže podporiť inváziu Izraela do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, kde našlo útočisko množstvo Palestínčanov, bez vierohodného plánu na zvládnutie humanitárnej situácie.



Prerušenie predaja nových zbraní by pritom obmedzilo schopnosť Izraela doplniť zásoby zbraní, ktoré používa, píše Reuters.



Izraelská armáda v utorok ráno potvrdila, že v noci prevzala operačnú kontrolu nad palestínskou časťou hraničného priechodu Rafah do Egypta. Izraelské sily vtrhli do východnej časti Rafahu necelý deň po tom, ako Izrael vyzval Palestínčanov, aby sa z tejto oblasti evakuovali.



Spoločnosť Boeing bezprostredne nereagovala na žiadosti o komentár.