Spojené štáty udelia chránený štatút státisícom Venezuelčanov

Washington 21. septembra (TASR) - Spojené štáty udelia dočasný chránený štatút státisícom obyvateľom Venezuely, ktorí sa nachádzajú na území USA. Rozhodnutie prichádza v čase, keď vláda čelí zvýšenému počtu migrantov prichádzajúcich na hranice USA s Mexikom. TASR správu prevzala vo štvrtok od agentúry AP.



Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť plánuje poskytnúť tzv. dočasný chránený štatút (TPS) približne 472.000 Venezuelčanom, ktorí prišli do USA do 31. júla. Umožní im to ľahšie získať pracovné povolenie, čo je kľúčová požiadavka demokratických starostov a guvernérov, ktorí sa snažia poskytnúť prístrešie rastúcemu počtu migrantov.



TPS už v USA využilo približne 242.700 Venezuelčanov, ktorým sa povolenie na pobyt predĺži o ďalších 18 mesiacov. Dôvodom je podľa ministerstva "zvýšená nestabilita a zlá bezpečnostná situácia vo Venezuele v dôsledku pretrvávajúcich humanitárnych, bezpečnostných, politických a environmentálnych podmienok".



Dočasný chránený štatút je udeľovaný ľuďom z krajín postihnutých prírodnými katastrofami alebo vojnou a povoľuje im zostať v USA, kým sa situácia v ich krajinách nezlepší.