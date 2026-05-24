Spojené štáty uskutočnili vo Venezuele vojenské cvičenia
Veľvyslanectvo USA vo vyhlásení uviedlo, že naďalej podporuje plán prezidenta Donalda Trumpa pre krajinu, najmä čo sa týka stabilizácie Venezuely.
Autor TASR
Caracas 24. mája (TASR) - Americká armáda uskutočnila v sobotu vojenské cvičenia vo Venezuele. Ide o prvé manévre Spojených štátov v tejto krajine, odkedy americké jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura 3. januára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Venezuela uviedla, že išlo o evakuačné cvičenia s cieľom pripraviť sa na núdzové zdravotné situácie či katastrofy a že vláda krajiny manévre schválila. Zapojili sa do nich dve lietadlá Osprey, ktoré pristáli v blízkosti amerického veľvyslanectva, a plavidlá, ktoré vplávali do venezuelských vôd v Karibskom mori.
Veľvyslanectvo USA vo vyhlásení uviedlo, že naďalej podporuje plán prezidenta Donalda Trumpa pre krajinu, najmä čo sa týka „stabilizácie Venezuely“. Takisto informovalo, že v Caracase sa nachádza veliteľ Južného veliteľstva USA.
„Cudzia krajina lietajúca nad (Caracasom), to je pre nás nové, najmä keď ide o Spojené štáty, vzhľadom na súčasnú situáciu a všetky nepokoje v krajine,“ uviedla obyvateľka hlavného mesta podľa AFP.
