Nedela 24. máj 2026
Spojené štáty uskutočnili vo Venezuele vojenské cvičenia

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických zorganizovalo v sobotu 23. mája 2026 vo Venezuele cvičenie zamerané na núdzovú a leteckú evakuáciu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Caracas 24. mája (TASR) - Americká armáda uskutočnila v sobotu vojenské cvičenia vo Venezuele. Ide o prvé manévre Spojených štátov v tejto krajine, odkedy americké jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura 3. januára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Venezuela uviedla, že išlo o evakuačné cvičenia s cieľom pripraviť sa na núdzové zdravotné situácie či katastrofy a že vláda krajiny manévre schválila. Zapojili sa do nich dve lietadlá Osprey, ktoré pristáli v blízkosti amerického veľvyslanectva, a plavidlá, ktoré vplávali do venezuelských vôd v Karibskom mori.

Veľvyslanectvo USA vo vyhlásení uviedlo, že naďalej podporuje plán prezidenta Donalda Trumpa pre krajinu, najmä čo sa týka „stabilizácie Venezuely“. Takisto informovalo, že v Caracase sa nachádza veliteľ Južného veliteľstva USA.

Cudzia krajina lietajúca nad (Caracasom), to je pre nás nové, najmä keď ide o Spojené štáty, vzhľadom na súčasnú situáciu a všetky nepokoje v krajine,“ uviedla obyvateľka hlavného mesta podľa AFP.
