Spojené štáty uvalili sankcie na kolumbijského prezidenta G. Petra
„Ani krok späť a nikdy na kolenách,“ reagoval na uvalenie sankcií Petro na sociálnych sieťach s použitím motta latinskoamerických revolucionárov.
Autor TASR
Washington 25. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili uvalenie sankcií na kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Washington ho obviňuje z neschopnosti zamedziť obchodovaniu s drogami, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP.
„Prezident Petro umožnil rozmach drogových kartelov a odmietol tieto aktivity zastaviť,“ uviedol vo vyhlásení minister financií USA Scott Bessent. „(Americký) prezident (Donald) Trump podniká rázne kroky na ochranu nášho národa a jasne dáva najavo, že nebudeme tolerovať pašovanie drog do našej krajiny,“ dodal.
Sankcie prichádzajú v čase rastúcich nezhôd medzi Trumpom a Petrom, pričom kolumbijský prezident svojho amerického náprotivka obvinil z „vykonávania mimosúdnych popráv“ a porušovania medzinárodného práva pri úderoch na lode s údajnými pašerákmi drog v Karibiku.
Podľa AFP doposiaľ Washington vykonal najmenej 10 útokov v Karibiku a Tichom oceáne, pri ktorých zomrelo minimálne 43 ľudí. Deklarovaným cieľom je zabrániť vstupu drog na územie USA.
Požiadavka Kolumbie, aby Spojené štáty prestali s útokmi, viedla Trumpa k označeniu Petra ako „gangstra“ a „drogového dílera“. Americký prezident zároveň oznámil ukončenie stámiliónovej humanitárnej pomoci do tejto juhoamerickej krajiny a pohrozil uvalením ciel na kolumbijské dovozy.
