Spojené štáty uvalili sankcie na predstaviteľov Hamasu

Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty v utorok uvalili sankcie na šiestich vysokopostavených predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas. Oznámilo to americké ministerstvo financií. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Americké ministerstvo vo svojom vyhlásení uviedlo, že sankcie sú zamerané na zástupcov hnutia v zahraničí, vysokopostaveného člena vojenského krídla Hamasu a osôb zapojených do podpory získavania finančných prostriedkov pre skupinu a pašovania zbraní do Pásma Gazy.



"Hamas sa naďalej spolieha na kľúčových predstaviteľov, ktorí zdanlivo zohrávajú legitímne, verejne známe úlohy v rámci skupiny, ale uľahčujú ich teroristické aktivity, zastupujú ich záujmy v zahraničí a koordinujú presun peňazí a tovaru do Pásma Gazy," povedal vo vyhlásení zastupujúci námestník amerického rezortu financií Bradley Smith.



Viacero osôb, ktorých sa sankcie týkajú, sa podľa ministerstva nachádza v Turecku. Spojené štáty v pondelok varovali Turecko pred poskytnutím útočiska vedeniu Hamasu a uviedli, že podľa Washingtonu by vodcovia teroristickej organizácie nemali žiť v pohodlí.



Hamas 7. októbra 2023 zaútočil na Izrael a počas teroristického útoku zabil priblžne 1200 osôb. Ďalších 250 ľudí militanti zajali a odvliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy. Izrael reagoval vojenskou ofenzívou v palestínskej enkláve. Vojna si tam dosiaľ vyžiadala viac ako 43,500 obetí podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy ovládaného Hamasom, ktoré nerozlišuje medzi zabitými militantami a civilným obeťami. Viac ako dva milióny Palestínčanov žije v provizórnych prístreškoch a nemajú dostatok potravín a liekov.