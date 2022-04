Spojené štáty uzatvárajú svoje prístavy pre ruské lode

Washington 21. apríla (TASR) - Spojené štáty uzavrú svoje prístavy pre ruské lode. Znamená to, že nijaká loď plaviaca sa pod ruskou vlajkou alebo sledujúca ruské záujmy nesmie zakotviť v USA. Uviedol to vo štvrtok vo Washingtone americký prezident Joe Biden, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Ide o ďalší krok, ktorý USA prijímajú spoločne s medzinárodnými partnermi, dodal Biden. Rusko by podľa jeho slov v dôsledku agresie na Ukrajine malo prísť o "výhody medzinárodného hospodárskeho systému".



DPA pripomína, že Európska únia už zakázala vstup ruským lodiam do svojich prístavov.



Šéf Bieleho domu Biden vo štvrtok oznámil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 800 miliónov dolárov, ktorý má obsahovať delostrelecké zbrane, húfnice, muníciu a taktické drony. Tento najnovší balík nadväzuje na predchádzajúcu vojenskú pomoc USA pre Kyjev v hodnote 2,6 miliardy dolárov.