Washington 2. marca (TASR) - Spojené štáty uzavrú svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá. Uviedla to stanica CNN a ďalšie americké médiá, podľa ktorých tento krok oznámi americký prezident Joe Biden vo svojom prejave o stave Únie, ktorý predniesol v noci na stredu.



Odvolali sa pritom na nemenovaných amerických predstaviteľov oboznámených s celou záležitosťou. Biely dom túto informáciu ešte oficiálne nepotvrdil.



Rozhodnutie o uzavretí vzdušného priestoru pre ruské aerolínie v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine prijala Kanada a viacero európskych krajín vrátane Nemecka, Česka či Poľska. Rusko následne rozhodlo, že lety z dotknutých krajín taktiež nevpustí do svojho vzdušného priestoru.



Biely dom vopred zverejnil niektoré časti Bidenovho prejavu venované vojne na Ukrajine a reakcii Západu na ruskú agresiu. Informácia o uzavretí amerického vzdušného priestoru pre ruské lietadlá sa v zverejnených výňatkoch nenachádza. O takýto krok žiadal Bidena ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Podľa stanice BBC by rozhodnutie o uzavretí amerického vzdušného priestoru pre ruské lietadlá mohlo vstúpiť do platnosti už v priebehu nasledujúcich 24 hodín.