Spojené štáty poskytnú pomoc Strednej Amerike

Washington 27. apríla (TASR) - Spojené štáty poskytnú krajinám Strednej Ameriky humanitárnu pomoc vo výške 310 miliónov dolárov. Guatemalskému prezidentovi Alejandrovi Giammatteimu to v pondelok prisľúbila americká viceprezidentka Kamala Harrisová, informovala agentúra AFP.



Harrisová stojí na čele snáh novej americkej administratívy zameraných na obmedzenie prílevu migrantov prichádzajúcich k južným hraniciam USA prevažne z Guatemaly, Hondurasu a Salvádoru. V júni plánuje americká viceprezidentka návštevu týchto krajín.



S Giammatteim sa v pondelok večer miestneho času zhovárala prostredníctvom videohovoru. „Vo svetle zúfalej situácie a akútneho utrpenia, ktorému čelia milióny ľudí v Salvádore, Guatemale a Hondurase oznámila viceprezidentka Harrisová vyčlenenie ďalších 310 miliónov (približne 257 miliónov eur) dolárov ako podporu... v oblasti humanitárnej pomoci a na riešenie potravinovej neistoty," uviedla kancelária viceprezidentky.



Vlády oboch krajín budú podľa nej spoločne koordinovať úsilie zamerané na boj proti zločineckým organizáciám profitujúcim z nelegálnej migrácie, a zároveň rozšíria možnosti pre bezpečné a legálne prisťahovalectvo do USA.



V marci bolo na južných hraniciach USA zadržaných vyše 172.000 migrantov bez dokladov vrátane takmer 19.000 maloletých osôb bez sprievodu. Ide o približne 71-percentný nárast oproti predošlému mesiacu a zároveň najvyššie čísla za posledných 15 rokov. Mnohým migrantom dodala v ostatnom čase novú nádej na vycestovanie do USA zmena tamojšej imigračnej politiky, ku ktorej došlo po nástupe nového amerického prezidenta Joea Bidena, uvádza AFP.



Väčšina z týchto migrantov pochádza z Guatemaly, Hondurasu či Salvádoru. Krajiny Strednej Ameriky zasiahli vlani v novembri dva ničivé hurikány. Bojujú tiež s pandémiou nového koronavírusu a dlhotrvajúcim obdobím sucha, približuje AFP.



Harrisová uviedla, že USA chcú s Guatemalou spolupracovať pri riešení akútnych aj základných príčin migrácie, a to spôsobom, vďaka ktorému budú mať Guatemalčania nádej a vyhliadky na pracovné príležitosti, keď zostanú vo svojej vlasti.



Giammattei zdôraznil jeho vláda chce byť partnerom USA pri riešení problému chudoby a mnohých ďalších pálčivých otázok, ktoré trápia stredoamerický región.



Harrisová zároveň Guatemale prisľúbila, že jej USA pomôžu s výcvikom pohraničnej stráže, pričom za týmto účelom tam vyšlú 16 zamestnancov svojho ministerstva vnútornej bezpečnosti. Guatemale chcú tiež pomáhať s výstavbou zariadení pre vrátených migrantov ako aj s ich návratom do normálneho života, informuje agentúra AP.