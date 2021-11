Spojené štáty vydali najvyššiu výstrahu pred cestovaním na Slovensko

Washington 2. novembra (TASR) - Americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v pondelok oznámilo, že vydalo najvyššiu výstrahu pred cestovaním na Slovensko, do Ruska a Belgicka vzhľadom na veľmi nepriaznivú epidemiologickú situáciu v týchto troch európskych krajinách. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rusko, Belgicko a Slovensko boli v rámci klasifikácie CDC preradené do skupiny štátov sveta s "veľmi vysokou" úrovňou šírenia nového koronavírusu.



Všetkých obyvateľov USA CDC vyzvalo, aby do uvedenej trojice krajín - a ďalších zhruba 80 štátov a teritórií sveta - radšej vôbec necestovali. Ak už tam musia nevyhnutne cestovať, mali by byť pred cestou už plne zaočkovaní.



"Vzhľadom na súčasnú situáciu na Slovensku aj plne zaočkovaným cestovateľom hrozí riziko nákazy a šírenia nových variantov koronavírusu," uvádza sa v cestovnom varovaní týkajúcom sa SR, ktoré je identické pre všetky krajiny v tejto skupine. Do najvyššej 4. kategórie bola najnovšie preradená aj západoafrická Burkina Faso.



Spomedzi susedov Slovenska sú aktuálne v 4. kategórii CDC len Rakúsko a Ukrajina. Maďarsko, Poľsko a Česko sú zatiaľ v 3. kategórii s "vysokým" šírením vírusu, kde boli doposiaľ aj SR, Rakúsko a Ukrajina.



Vo varovaní CDC sa ďalej uvádza, že Američania prichádzajúci do SR by mali dodržiavať všetky tam platné epidemiologické odporúčania a pravidlá vrátane nosenia rúšok a dodržiavania fyzických rozstupov.



Všeobecné varovanie CDC platné pre celý svet zároveň vystríha Američanov pred akýmkoľvek cestovaním do zahraničia, ktoré je podľa amerických expertov z pohľadu šírenia nových variantov koronavírusu rizikovým faktorom aj pre plne zaočkované osoby.