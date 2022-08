Spojené štáty vyhlásili pre opičie kiahne stav zdravotnej núdze

Washington 5. augusta (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vyhlásili v dôsledku šírenia vírusu opičích kiahní stav zdravotnej núdze. Ide o krok, ktorý by mal uvoľniť nové finančné prostriedky, pomôcť pri zbere údajov a umožniť nasadenie ďalšieho personálu v boji proti tejto chorobe. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Sme pripravení posunúť našu reakciu (na ochorenie) na vyššiu úroveň a vyzývame každého Američana, aby bral opičie kiahne vážne a prevzal zodpovednosť a pomohol v boji s vírusom," uviedol americký minister zdravotníctva Xavier Becerra.



K vyhláseniu stavu zdravotnej núdze došlo v deň, keď počet prípadov opičích kiahní v USA prekročil 6600, z toho zhruba štvrtinu hlásili zo štátu New York. Odborníci sa domnievajú, že skutočný počet prípadov nákazy môže byť pri súčasnej epidémii oveľa vyšší, keďže príznaky ochorenia môžu byť mierne.



USA doteraz dali k dispozícii približne 600.000 dávok vakcíny Jynneos, ktorá bola pôvodne vyvinutá proti pravým kiahňam.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo od začiatku mája mimo Afriky zatiaľ zaznamenaných viac ako 18.000 prípadov opičích kiahní, pričom väčšinu z nich zaevidovali v Európe. WHO preto minulý týždeň vyhlásila šírenie opičích kiahní za stav globálnej zdravotnej núdze.