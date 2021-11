USA vyjadrili uznanie JAR za včasné odhalenie variantu omikron

Washington 28. novembra (TASR) - Spojené štáty v sobotu vyjadrili uznanie Juhoafrickej republike (JAR) za to, že rýchlo odhalila nový variant koronavírusu nazvaný omikron a zdieľala túto informáciu so zvyškom sveta.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na Twitteri napísal, že ministerke pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu JAR Naledi Pandorovej vyjadril uznanie za profesionálny prístup a transparentnosť vlády a vedcov tejto juhoafrickej krajiny v boji proti COVID-19.



Blinken s Pandorovou hovorili aj o spolupráci pri očkovaní ľudí v Afrike, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok zaradila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, medzi "varianty vyvolávajúce znepokojenie", kam patria aj varianty alfa, beta, gama a delta. Nie je vylúčené, že omikron môže byť infekčnejší ako v súčasnosti celosvetovo rozšírený variant delta.