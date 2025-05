Spojené štáty vyradia z armády takmer 1000 transrodových ľudí

Washington 9. mája (TASR) - Americké ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že armáda „okamžite“ začne s procesom vyraďovania zo služby približne 1000 transrodových ľudí. Príslušníci armády, ktorí neodídu dobrovoľne do júna, budú donútení armádu opustiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump v januári podpísal výkonné nariadenie, ktorým zakázal službu transrodových osôb v armáde. Najvyšší súd v utorok rozhodol o platnosti tohto výnosu.



„Vojenské útvary okamžite začnú s procesom vyradenia príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa pred 26. marcom 2025 sami identifikovali ako osoby so záujmom o dobrovoľné prepustenie,“ uvádza sa v obežníku ministra obrany Petea Hegsetha.



Hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení uviedol, že do spomínanej kategórie patrí približne 1000 vojakov, ktorí sa identifikovali ako osoby s diagnózou rodovej dysfórie.



Podľa dostupných informácií v americkej armáde v súčasnosti slúži celkovo 4240 vojakov s rodovou dysfóriou. Pentagón uviedol, že tí, ktorí dobrovoľne neodídu do 6. júna v prípade vojakov v aktívnej službe a do 7. júna v prípade záložníkov, budú zo služby vyradení.



V obežníku Pentagónu je uvedené, že vojaci, ktorí „majú diagnózu alebo anamnézu, alebo vykazujú príznaky zhodné s rodovou dysfóriou, sa môžu rozhodnúť pre dobrovoľný odchod“. Títo vojaci môžu mať nárok na odstupné. „Po ukončení obdobia určeného na dobrovoľnú identifikáciu začnú vojenské útvary procesy nedobrovoľného prepustenia,“ uvádza sa ďalej v obežníku.



Trump v januári deklaroval, že rodová identita, ktorá sa líši od biologického pohlavia jednotlivca, nespĺňa prísne normy požadované pre vojenskú službu. Ministerstvo obrany koncom februára oznámilo, že Spojené štáty vyradia z aktívnej vojenskej služby všetkých transrodových ľudí, na ktorých sa nebude vzťahovať osobitná výnimka.



Transrodoví Američania čelia v posledných rokoch v oblasti vojenskej služby diametrálne odlišným prístupom: kým demokratické administratívy sa im snažili povoliť službu v armáde, staronový republikánsky prezident Donald Trump sa ich snaží držať mimo armády.