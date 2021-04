Spojené štáty vysielajú do Čierneho mora dve vojnové lode

Istanbul 9. apríla (TASR) - Spojené štáty americké vyšlú na budúci týždeň do Čierneho mora dve vojnové lode. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedlo turecké ministerstvo zahraničných vecí.



Lode preplávajú cez Bosporský prieliv a do Čierneho mora sa dostanú 14. a 15. apríla. V oblasti zostanú do 4., resp. 5. mája, uviedol zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí.



AFP pripomína, že Washington je povinný upovedomiť Ankaru o vyslaní svojich vojnových lodí cez prielivy Bospor a Dardanely najmenej 15 dní vopred. Vyplýva to z podmienok dohovoru z Montreux uzavretého v roku 1936. Podmienky tejto zmluvy umožňujú zahraničným vojnovým lodiam zostať v Čiernom mori 21 dní.



Agentúra Interfax dodala, že v súlade s dohovorom Turecko o plavbe amerických lodí informovalo aj Rusko.



Toto oznámenie prišlo v čase rastúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. AFP uviedla, že lode amerického námorníctva sa v tomto regióne vyskytujú bežne. Sú tam na podporu Ukrajiny, ktorá na východe svojho územia od roku 2014 bojuje s ozbrojenými zložkami podporovanými Ruskom. V rovnakom čase Rusko anektovalo Krymský polostrov, čím sa začala konfrontácia Ruska so Západom, ktorá pretrváva dodnes.



Rusko nedávno presunulo vojenské posily k svojim hraniciam s Ukrajinou, ako aj na Krym. Tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová vo štvrtok uviedla, že Rusko má teraz pri hraniciach s Ukrajinou najviac vojakov od roku 2014.



Konflikt na východe Ukrajiny, kde žije prevažne po rusky hovoriace obyvateľstvo, si vyžiadal viac ako 13.000 obetí a je problémom vo vzťahoch Moskvy so Západom. Intenzívne boje na východe Ukrajine síce v posledných rokoch utíchli, ale diplomatické riešenie postavenia oblastí na východe Ukrajiny je stále v nedohľadne, konštatovala AFP.



Organizácia Spojených národov považuje Krymský polostrov naďalej za súčasť Ukrajiny a Kyjev sa zaviazal, že ho jedného dňa získa späť.



Nový americký prezident Joe Biden, ktorý mal v administratíve Baracka Obamu na starosti politiku Washingtonu na Ukrajine, je Ukrajincami považovaný za ich silného spojenca. Bidenov predchodca Donald Trump bol známy skôr ako obdivovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina a Kyjev túto jeho pozíciu vnímal ako problém.