Spojené štáty vyslali k pobrežiu Venezuely tri vojenské lode
Trumpove kroky prišli v čase, keď jeho vláda zintenzívňuje tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Autor TASR
Washington 20. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyslal tri vojenské lode k pobrežiu Venezuely v rámci boja proti obchodovaniu s drogami, uviedol v stredu zdroj oboznámený so záležitosťou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trumpove kroky prišli v čase, keď jeho vláda zintenzívňuje tlak na venezuelského prezidenta Nicolása Madura. USA začiatkom augusta zdvojnásobili odmenu za Madurovo zadržanie na 50 miliónov dolárov. Venezuelský líder totiž čelí obvineniam z obchodovania s drogami.
Tri torpédoborce nasadili do vôd pri pobreží Venezuely, uviedol americký zdroj pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity. Americké médiá informovali, že Washington plánuje do regiónu vyslať 4000 príslušníkov námornej pechoty. Washington totiž neuznáva Madurove posledné dve víťazstvá v prezidentských voľbách a obviňuje ho z vedenia gangu obchodujúceho s kokaínom s názvom Cartel de los Soles (Kartel Sĺnk). Americké ministerstvo financií minulý mesiac označilo túto skupinu za teroristickú organizáciu a obvinilo ju z podpory ďalších drogových kartelov.
Biely dom v utorok uviedol, že Trump použije „všetky prostriedky“, aby zastavil obchodovanie s drogami. Odpovedal tak na otázku o potenciálnom vyslaní amerických vojakov do Venezuely, píše AFP.
„Prezident Trump bol veľmi jasný a konzistentný. Je pripravený využiť všetky prostriedky americkej moci, aby zabránil zaplaveniu krajiny drogami a priviedol zodpovedné osoby pred súd,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová a venezuelskú vládu opísala ako „narkoteroristický kartel“.
„Maduro podľa názoru tejto administratívy nie je legitímnym prezidentom. Je to utečenec, hlava tohto kartelu, ktorá bola v Spojených štátoch obvinená z pašovania drog do tejto krajiny,“ dodala.
Maduro v pondelok vyhlásil, že v reakcii na hrozby USA nasadí po celej Venezuele 4,5 milióna príslušníkov milícií.
