Spojené štáty vyšlú do Bulharska bojovú skupinu Stryker

Sofia 19. marca (TASR) - Spojené štáty vyšlú do Bulharska kontingent mechanizovanej pechoty Stryker, ktorá bude operovať v rámci medzinárodnej bojovej skupiny NATO. Po sobotňajšom rokovaní s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom to uviedol bulharský premiér Kiril Petkov, ktorého citovala agentúra Reuters.



Medzinárodná bojová skupina NATO v Bulharsku sa vytvára v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine a malo by v nej pôsobiť až 1000 vojakov z rôznych členských krajín aliancie. Stryker je označenie obrnených bojových vozidiel, ktorých rôzne varianty využíva armáda USA.



"Spojené štáty súhlasili s tým, že poskytnú skupinu Stryker. Ide o silný signál pre všetkých našich spojencov z NATO," povedal Petkov na spoločnej tlačovej konferencii s Austinom v Sofii.



Bulharský premiér vyhlásil, že vojna, ktorú na Ukrajine začal šéf Kremľa Vladimir Putin predstavuje hrozbu pre celú Európu. Nijaká európska krajina - Bulharsko nevynímajúc - sa podľa neho nedokáže ubrániť sama, len za pomoci svojich spojencov.



Šéf Pentagónu zase vysoko ocenil to, že Bulharsko umožnilo, aby sa na jeho území vytvorila medzinárodná bojová skupina pod velením NATO, čím sa podľa neho stalo príkladom aj pre ostatné členské krajiny aliancie.



"Zvyšovanie vojenskej pripravenosti Bulharska a jeho spolupráca so spojencami má kľúčový význam práve v týchto dňoch, keď Európa čelí jednej z najväčších bezpečnostných hrozieb za niekoľko generácií," vyhlásil Austin.



Zároveň ubezpečil, že Spojené štáty budú aj naďalej "pevne stáť" za Bulharskom aj ďalšími členmi NATO a snažiť sa o trvalý mier a bezpečnosť na európskom kontinente.



Petkov na tlačovej konferencii uviedol, že Bulharsko nemá nateraz v úmysle posielať zbrane ukrajinskej armáde, čo zdôvodnil prílišnou blízkosťou krajiny k dejisku vojnového konfliktu. Sofia však bude naďalej Ukrajine poskytovať humanitárnu pomoc a prijímať ukrajinských utečencov, píše agentúra Reuters.