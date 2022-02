Spojené štáty vyšlú do Nemecka ďalších 7000 vojakov

Washington 24. februára (TASR) - Spojené štáty vyšlú do Nemecka 7000 ďalších vojakov s cieľom posilniť spojencov v NATO. Tieto sily sú súčasťou väčšieho kontingentu, ktorý bol koncom januára na príkaz prezidenta USA Joea Bidena uvedený do stavu zvýšenej pohotovosti. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa ministerstva obrany USA.



Predstaviteľ spresnil, že tieto sily, ktoré budú tvoriť príslušníci obrnenej brigády, odcestujú do Nemecka v najbližších dňoch.



V súčasnosti sa v Európe nachádza zhruba 90.000 amerických vojakov, uvádza armáda USA. Agentúra DPA pripomína, že Washington ohlásil začiatkom tohto týždňa v súvislosti so situáciou na Ukrajine presuny tisícov dodatočných vojakov a techniky do východnej Európy.