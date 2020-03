Spojené štáty vyzvali svojich občanov na okamžitý návrat do vlasti

Washington 19. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov vyzvalo vo štvrtok amerických občanov, aby sa okamžite vrátili zo zahraničia späť do krajiny. V opačnom prípade sa musia pripraviť na to, že uviaznu tam, kde sa nachádzajú, píše agentúra DPA.



Americká diplomacia ďalej v čase pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zvýšila úroveň varovania pred zahraničnými cestami a požiadala Američanov, aby za žiadnych okolností necestovali do zahraničia.



V novom odporúčaní sa doslova píše: "Ministerstvo zahraničných vecí radí občanom USA, aby sa vyhli akémukoľvek medzinárodnému cestovaniu v dôsledku globálneho vplyvu COVID-19."



Podľa ministerstva by si z krajín, v ktorých sú dostupné možnosti komerčného odchodu, "občania USA žijúci v Spojených štátoch mali zabezpečiť okamžitý návrat do Spojených štátov, pokiaľ nie sú pripravení zostať v zahraničí na neurčitý čas".



Akémukoľvek zahraničnému cestovaniu by sa podľa týchto odporúčaní mali vyhnúť aj Američania žijúci v zahraničí, píše agentúra AP.



Novým typom koronavírusu sa v Spojených štátoch doposiaľ nakazilo viac ako 10.000 ľudí, pričom infekcii COVID-19 už v krajine podľahlo najmenej 150 osôb.