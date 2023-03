Spojené štáty vyzývajú na kompromis v Izraeli

Washington 27. marca (TASR) — Spojené štáty, blízky spojenec Izraela, sú znepokojené eskaláciou napätia v židovskom štáte v súvislosti so schvaľovaním reformy súdnictva.



"Sme hlboko znepokojení súčasným vývojom v Izraeli, ktorý ešte viac zdôrazňuje naliehavú potrebu kompromisu," píše sa vo vyhlásení hovorkyne Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Bieleho domu Adrienne Watsonovej, zverejnenom v nedeľu večer miestneho času. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Biely dom pripomenul, že prezident USA Joe Biden nedávno izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, že „demokratické hodnoty vždy boli a musia zostať charakteristickým znakom vzťahov medzi USA a Izraelom“.



Zásadné zmeny v systéme demokracie, medzi ktoré patrí aj reforma súdnictva presadzovaná izraelskou vládou, by sa mali uskutočňovať s čo najširšou podporou obyvateľstva. "Preto dôrazne izraelských lídrov, aby čo najskôr našli kompromis. Veríme, že je to najlepšia cesta vpred pre Izrael a všetkých jeho občanov," konštatuje sa vo vyhlásení hovorkyne NSC.



V reakcii na odvolanie izraelského ministra obrany Joava Galanta premiérom Benjaminom Netanjahuom sa v nedeľu večer vo viacerých izraelských mestách konali spontánne masové demonštrácie. Davy ľudí s izraelskými zástavami demonštrovali podľa polície na viac ako 150 miestach vrátane Tel Avivu, Jeruzalema, Beerševy a Haify, kde zablokovali cesty a križovatky.



Odvolaný minister Gallant, ktorý je členom Netanjahuovej pravicovej strany Likud, vyzval v sobotu na zastavenie procesu schvaľovanie reformy justície. Tá by dala vláde väčšie právomoci pri menovaní sudcov, vrátane najvyššieho súdu, a zároveň by boli oklieštené možnosti tohto orgánu vetovať zákony.