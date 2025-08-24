< sekcia Zahraničie
Spojené štáty začali so sťahovaním svojich vojakov zo základní v Iraku
Jednotky údajne vojenské základne opúšťajú smerom k autonómnemu regiónu Irackého Kurdistanu a k susednému Kuvajtu.
Autor TASR
Bagdad 24. augusta (TASR) - Armáda Spojených štátov začala so sťahovaním svojich vojakov nasadených na základniach v Iraku, kde dosiaľ slúžili v rámci medzinárodnej protidžihádistickej koalície. Pre agentúru DPA to v nedeľu potvrdilo niekoľko irackých zdrojov, píše TASR.
Podľa zdrojov DPA americkí vojaci začali postupne opúšťať vojenskú základňu Ajn al-Asad v západoirackom guvernoráte Anbár a základňu Victoria neďaleko bagdadského letiska na základe vzájomnej dohody z minulého roka. Informáciu bezprostredne nepotvrdil Washington ani Bagdad.
Jednotky údajne vojenské základne opúšťajú smerom k autonómnemu regiónu Irackého Kurdistanu a k susednému Kuvajtu. Podľa zdrojov DPA v Iraku zostane len obmedzený počet amerických vojakov, ktorí tam budú poskytovať poradenstvo a výcvik. Krajiny sa vraj totiž dohodli na obmedzení protidžihádistickej koalície len na nebojové úlohy.
Americkí vojaci vpadli do Iraku v roku 2003 na základe správ, že sa tam nachádzajú jadrové, chemické a biologické zbrane, ktoré predstavitelia USA a Británie označili za bezprostrednú a netolerovateľnú hrozbu pre svetový mier. Po zvrhnutí diktátora Saddáma Husajna nasledovali v Iraku roky konfliktov medzi etnickými a náboženskými skupinami. Z krajiny sa stiahli v roku 2011, no o tri roky sa tam vrátili na čele medzinárodnej vojenskej koalície bojujúcej proti tzv. Islamskému štátu (IS), ktorý v tom čase získal v regióne značný vplyv.
Iracká vláda považuje IS za porazený a pôsobenie koalície za ukončené. IS kedysi ovládal asi tretinu územia Iraku a Sýrie. V Iraku bol vyhlásený za porazený koncom roka 2017 a v Sýrii v roku 2019.
USA majú v Iraku umiestnených približne 2500 až 3000 vojakov. Súčasťou koalície na boj proti IS sú aj ďalšie krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Taliansko.
Po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023 v reakcii na izraelskú ofenzívu iracké proiránske milície zintenzívnili svoje útoky na tamojšie americké vojenské zariadenia.
O pláne čiastočného stiahnutia amerických vojakov z Iraku prvýkrát informovala agentúra Reuters začiatkom septembra minulého roka. Podľa jej vtedajších informácií majú stovky vojakov opustiť Irak do septembra 2025 a zvyšok by mal odísť do konca roku 2026. Podľa agentúry AP mohol proces sťahovania ovplyvniť aj pád režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.
