Spojené štáty zakázali Assangeovi bez povolenia vstup na svoje územie

Washington 26. júna (TASR) – Spojené štáty zakázali Julianovi Assangeovi vstup na svoje územie bez toho, aby mu bolo predtým udelené povolenie. V noci na stredu to vyhlásilo americké ministerstvo spravodlivosti. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Assange má v súlade s dohodou o vine a treste zákaz vstupu do Spojených štátov bez povolenia," vyhlásilo americké ministerstvo.



Zakladateľ servera WikiLeaks Julian Assange uzavrel s americkou justíciou dohodu, v rámci ktorej sa priznal k sprisahaniu s cieľom nezákonne získať a distribuovať tajné dokumenty. Americký súd mu za to vymeral trest odňatia slobody v rovnakom trvaní, ako strávil vo väzbe v britskom väzení. Vďaka tomu sa jeho trest považuje za odpykaný a Assange sa po viac než 13 rokoch opäť dostal na slobodu.