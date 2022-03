Biden: Rusko nikdy nezíska plnú kontrolu nad Ukrajinou

Washington 8. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nikdy nedosiahne víťazstvo vo vojne s Ukrajinou, pretože nad ňou nikdy nedokáže získať plnú kontrolu. Vyhlásil to v utorok americký prezident Joe Biden, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Rusko môže vojensky postupovať za strašnú cenu, avšak jedno je isté – Ukrajina nebude pre Putina nikdy víťazstvom," povedal americký prezident. "Putin možno dokáže dobyť nejaké mesto, ale nikdy nedokáže ovládnuť celú krajinu," zdôraznil.



Biden oznámil v utorok aj zákaz dovozu ruskej ropy, plynu a iných energonosičov do USA. "Nebudeme súčasťou subvencovania Putinovej vojny," povedal Biden podľa agentúry AP.



"Hájenie slobody bude niečo stáť," dodal s tým, že sa to dotkne i Spojených štátov.



Poznamenal, že USA úzko spolupracujú aj s Európou a ďalšími partnermi na dlhodobej stratégii zníženia závislosti od ruských energetických surovín.