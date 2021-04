Spojené štáty žiadajú, aby k Navaľnému okamžite pustili jeho lekárov

Washington 20. apríla (TASR) - Spojené štáty v utorok vyzvali Rusko, aby väznenému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému "okamžite" umožnilo prístup k lekárom, ktorým dôveruje. Informovala o tom agentúra AFP.



Navaľnyj už tri týždne drží hladovku a momentálne sa nachádza vo väzenskej nemocnici. Jeho právnička Oľga Michajlovová v utorok oznámila, že je "veľmi slabý" a nedostáva lekársku starostlivosť.



"Vyzývame ich, aby Navaľnému okamžite umožnili prístup k nevyhnutnej a nezávislej lekárskej starostlivosti," povedal novinárom hovorca amerického rezortu diplomacie Ned Price. Zdôraznil, že ruské úrady sú "zodpovedné za jeho zhoršujúci sa zdravotný stav". "Určite hľadáme a nebudeme váhať použiť ďalšie politické nástroje, ak by to malo byť v našom záujme a v záujme dodržiavania ľudských práv v Rusku, v kontexte prípadu pána Navaľného," dodal Price.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan predtým varoval pred "následkami v prípade, ak Navaľnyj zomrie".



Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. V pondelok ho premiestnili z trestaneckej kolónie vo Vladimirskej oblasti, približne 100 kilometrov východne od Moskvy, do zdravotníckeho zariadenia v inej kolónii v tej istej oblasti.



Jeho lekári ešte v sobotu informovali, že stav 44-ročného Navaľného je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zastavenie srdcovej činnosti a teda aj smrť.