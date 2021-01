Spojené štáty zorganizujú v apríli globálny klimatický summit

Washington 27. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden zorganizuje v apríli globálny summit o ochrane klímy a podnikne sériu krokov v boji proti otepľovaniu planéty. Informoval o tom v stredu Biely dom, píšu agentúry AP a AFP.



Avizovaný medzinárodný summit sa má konať 22. apríla, na Deň Zeme a piate výročie podpísania parížskej klimatickej dohody.



Biden v tejto súvislosti podpíše viacero výkonných nariadení, ktoré budú okrem iného zahŕňať zákaz zakladania nových vrtov na ťažbu ropy a zemného plynu na územiach patriacich federálnej vláde a v pobrežných vodách.



Nový šéf Bieleho domu chce, aby sa do roku 2030 zvýšil podiel chránených území v USA na 30 percent, čo zahŕňa suchozemské aj morské lokality.



Ide o súčasť opatrení zameraných na zachovanie biodiverzity a ochranu klímy, ktoré by sa mali stať jednou z priorít Bidenovej administratívy v oblasti domácej aj zahraničnej politiky.



Nový prezident ešte pred voľbami prisľúbil, že vyčlení dva bilióny dolárov na spomalenie globálneho otepľovania.



Jeho cieľom je postupný prechod Spojených štátov od fosílnych palív k nulovým emisiám: v energetickom sektore do roku 2035 a v rámci celej americkej ekonomiky do roku 2050.



Prezident chce navyše podporiť nízkopríjmové a menšinové komunity žijúce blízko rafinérií znečisťujúcich životné prostredie. Podporu chce poskytnúť aj mestám, ktoré sú v súčasnosti centrami ťažby uhlia či plynu a po prechode krajiny na obnoviteľné zdroje energie im hrozí strata pracovných miest.