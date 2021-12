USA zrušia cestovný zákaz pre osem krajín južnej časti Afriky

Washington 24. decembra (TASR) - Spojené štáty zrušia na Silvestra cestovné obmedzenia pre osem krajín južnej Afriky, oznámil v piatok Biely dom. Dané reštrikcie, zavedené v novembri, mali zmierniť šírenie omikronového variantu ochorenia COVID-19. Informuje o tom tlačová agentúra AP.



Zákaz z 29. novembra ukladal, že do krajiny nemohli vstúpiť ľudia bez amerického občianstva, ktorí boli v nedávnej dobe v Juhoafrickej republike (JAR), Botswane, Zimbabwe, Namíbii, Lesothe, Eswatini (bývalom Svazijsku), Mozambiku a Malawi.



Hovorca Bieleho domu Kevin Munoz na sociálnej sieti Twitter oznámil, že dané rozhodnutie bolo odporučené americkým Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Munoz dodal, že dočasné zákazy cestovania poskytli vedcom potrebný čas na preštudovanie nového variantu vírusu. Odborníci dodali, že súčasné očkovanie je účinné pri tlmení jeho vplyvu.



Omikron sa aktuálne rýchlo šíri po celých Spojených štátoch, a to aj medzi očkovanou populáciou, ale väčšina hospitalizovaných pacientov je podľa AP nezaočkovaná.



"Obmedzenia nám poskytli čas pochopiť omikron, a vieme, že naše existujúce vakcíny fungujú proti tomuto variantu, a to najmä tie posilňujúce," uviedol Munoz na Twitteri.