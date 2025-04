Spojené štáty zrušia víza a znemožnia vstup obyvateľom Južného Sudánu

Washington 6. apríla (TASR) - Washington zruší všetky víza držiteľom juhosudánskeho pasu a znemožní nové príchody z tejto krajiny do Spojených štátov, vyhlásil v sobotu americký minister zahraničia Marco Rubio. Odôvodnil to tým, že Južný Sudán nechce prijať svojich občanov vyhostených z USA. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



„Ministerstvo zahraničia prijíma opatrenia na zrušenie všetkých víz držiteľom juhosudánskych pasov a zabezpečí ukončenie vydávania ďalších s cieľom zabrániť vstupu do krajiny,“ uviedol vo vyhlásení Rubio.



Minister obvinil prechodnú juhosudánsku vládu zo „zneužívania Spojených štátov“ a uviedol, že „každá krajina musí prijať svojich občanov v adekvátnom čase, pokiaľ ich iná krajina vylúčila“. „Washington bude pripravený prehodnotiť tieto opatrenia, keď bude Južný Sudán spolupracovať,“ dodal Rubio.



Južný Sudán je prvou krajinu, ktorej občanom nariadili zamietnuť vstup do Spojených štátov od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Najmladší štát sveta vyhlásil nezávislosť v roku 2011 a odvtedy sa zmieta v násilí a politickej nestabilite. Občianska vojna, ktorá vypukla o dva roky neskôr, si vyžiadala státisíce obetí a dodnes v krajine občasne dochádza k zrážkach medzi ozbrojenými skupinami prezidenta Salvu Kiira a viceprezidenta Rieka Machara.



Generálny tajomník OSN António Guterres minulý týždeň vyzval všetky zainteresované strany, aby zabránili Južnému Sudánu opätovne spadnúť do ďalšej občianskej vojny.