Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet Tomahawk na Ukrajinu, tvrdí Vance
Autor TASR
Washington 29. septembra (TASR) - Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Vance v relácii Fox News Sunday vyhlásil, že „konečné rozhodnutie“ o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk prijme americký prezident Donald Trump. „Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov,“ pokračoval Vance.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s Trumpom o dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by Kyjevu umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.
Rakety Tomahawk vyrábané spoločnosťou RTX môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Rakety ATACMS, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov.
Ukrajina o tieto strely požiadala USA v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich dosiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine, ani krajinám NATO s účelom ich ďalších dodávok na Ukrajinu. Podľa agentúry Reuters by Moskva takýto krok takmer naisto vnímala ako eskaláciu vojny na Ukrajine.
Osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg neskôr naznačil, že podľa Trumpa by Ukrajina mala byť schopná útočiť na ciele hlboko na území Ruska. „Myslím si, že podľa toho, čo (Trump) povedal, a čo povedal viceprezident Vance, odpoveď je áno. Využiť schopnosť zasiahnuť (Rusko) hlboko,“ povedal Kellogg neskôr v rozhovore v televízii Fox News.
