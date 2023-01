Spojené štáty zvažujú dodávku bojových vozidiel pechoty pre Ukrajinu

Washington 5. januára (TASR) - Spojené štáty zvažujú, že Ukrajine dodajú bojové vozidlá pechoty Bradley, ktoré jej pomôžu v boji proti ruskej invázii. V noci na štvrtok to uviedol americký prezident Joe Biden. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Na otázku, či existuje možnosť dodávky týchto vozidiel, šéf Bieleho domu odpovedal kladne, no nespresnil, koľko kusov Washington Kyjevu poskytne. Reuters dodáva, že Spojené štáty pripravujú ďalší balík pomoci pre Ukrajinu, pričom detaily by mohli byť zverejnené už v najbližších dňoch.



Bojové vozidlá pechoty Bradley používajú americké jednotky na prepravu vojakov na bojisku od polovice 80. rokov minulého storočia. Americké ozbrojené sily vlastnia niekoľko tisíc kusov týchto vozidiel.



Biden sa však nijako nezmienil o tom, že by jeho administratíva plánovala Ukrajine poskytnúť tanky Abrams americkej výroby, o ktoré Kyjev opakovane žiada.



Reuters pripomína, že Spojené štáty Ukrajine posielajú čoraz účinnejšie zbrane. Ide najmä o protilietadlové strely Stinger, protitankové strely Javelin či salvové raketomety HIMARS.



Washington pred decembrovou návštevou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v USA oznámil, že Ukrajine poskytne systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Spojené štáty tiež uviedli, že spustili osobitný plán na uvedenie Patriotu na Ukrajine do prevádzky za "necelých šesť mesiacov", hoci výcvik na jeho obsluhu trvá obvykle rok.