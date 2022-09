Spojené štáty zveria zmrazené afganské financie do špeciálneho fondu

Washington 14. septembra (TASR) - Spojené štáty vytvárajú špeciálny fond, ktorý bude spravovať devízové rezervy Afganistanu, zmrazené po tom, ako sa vlani chopilo moci v Kábule militantné hnutie Taliban. Informuje o tom agentúra AFP.



Americká vláda v stredu oznámila, že prevedie financie afganského štátu vo výške 3,5 miliardy dolárov do osobitného fondu vedeného profesionálmi, ktorý bude mať sídlo v Ženeve.



Washington totiž dospel k záveru, že tieto prostriedky nemôže zveriť do správy afganského vládnuceho hnutia Taliban. Obe strany o tejto otázke viedli rozhovory, ktoré však nepriniesli výsledky.



Predstavitelia afganskej Národnej banky v rámci rokovaní nedokázali predložiť dostatočné záruky, že by ich inštitúcia uvedené peniaze dokázala spravovať nezávisle od Talibanu. Spojené štáty tiež neúspešne žiadali, aby afganská vláda prijala opatrenia v boji proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí a umožnila nezávislý monitoring afganských financií.



"V Afganistane v súčasnosti neexistuje nijaká inštitúcia, ktorá by mohla garantovať, že by uvedené prostriedky slúžili len v prospech obyvateľov Afganistanu," uviedol v liste centrálnej banke v Kábule námestník americkej ministerky financií Wally Adeyemo.



Nový afganský fond bude plniť aj niektoré základné funkcie afganskej národnej banky, ako sú splácanie oneskorených splátok zahraničného dlhu Afganistanu, hradenie poplatkov za import elektrickej energie či prístup do medzinárodného platobného systému SWIFT alebo potenciálne aj financovať tlačenie nových bankoviek.



Na fungovanie fondu bude dohliadať dozorná rada, ktorej členmi budú dvaja afganskí ekonómovia bez napojenia na Taliban a tiež zástupcovia americkej a švajčiarskej vlády.



Washington očakáva, že sa podstatnú časť prostriedkov zverených do fondu podarí zachovať a "zodpovedne spravovať", až pokým nedôjde k zmene situácie v Afganistane, píše agentúra AFP.