Spojenými štátmi prepustený A. Vinnik pricestoval do Moskvy

Moskva 14. februára (TASR) - Ruský občan Alexander Vinnik, ktorý bol v Spojených štátoch obvinený z podvodov s kryptomenami, priletel vo štvrtok neskoro večer do Moskvy. Američania ho vydali v rámci dohody o výmene väzňov medzi krajinami, pričom Rusko už v utorok prepustilo väzneného učiteľa Marca Fogela. TASR informuje podľa agentúr TASS a AP.



Vinnik pricestoval do Moskvy letecky z Turecka, kam bol dopravený po prepustení z väznice v Kalifornii. Informácie potvrdil už aj jeho právnik.



Rusa zatkli na žiadosť USA na základe obvinení z podvodov s kryptomenami v roku 2017 v Grécku. Neskôr ho vydali do Spojených štátov, kde sa podľa tamojších úradov v máji minulého roka priznal k spriahnutiu s cieľom prania špinavých peňazí.



Šesťdesiattriročný americký občan Fogel si zas odpykával 14-ročný trest odňatia slobody za pašovanie drog po tom, ako ho chytili na moskovskom letisku s malým množstvom marihuany. V utorok ho letecky previezli do Washingtonu, kde ho v Bielom dome privítal Trump.