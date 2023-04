Spokojnosť ľudí s českou vládou je najnižšia od roku 2014

Praha 18. apríla (TASR) - Hodnotenie súčasnej českej vlády verejnosťou je najhoršie od roku 2014. Podiel nespokojných občanov prevažuje vo všetkých skúmaných oblastiach. V porovnaní s vládou Petra Nečasa v rokoch 2012 a 2013 je na tom však terajší kabinet Petra Fialu výrazne lepšie. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) Sociologického ústavu Akadémie vied ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Respondenti najhoršie hodnotili personálne zloženie vlády, nespokojných s ním je 71 percent ľudí. Spokojnosť s osobou premiéra Fialu zostala podľa CVVM štatisticky porovnateľná s predchádzajúcim prieskumom v roku 2021, ktorý sa týkal vlády Andreja Babiša. S Fialom je aktuálne spokojných 32 percent ľudí, s Babišom bolo v roku 2021 spokojných 30 percent. Avšak v predchádzajúcich rokoch Babišovej vlády bolo s osobou premiéra spokojných až 42 percent ľudí.



Okrem tohto jedného ukazovateľa je na tom Fialova vláda v porovnaní s posledným prieskumom o Babišovom kabinete vo všetkých skúmaných oblastiach horšie. S doterajšou činnosťou exekutívy je spokojných 27 percent občanov.



Spokojných s programom vlády je 30 percent ľudí, nespokojnosť vyjadrilo 59 percent opýtaných. V oblasti komunikácie vlády s verejnosťou bolo rovnako spokojných 30 percent opýtaných, 66 percent vyjadrilo nespokojnosť.



Podrobnejšia analýza ukázala, že spokojnosť ľudí so súčasnou vládou klesá s rastúcim vekom a, naopak, rastie s príjmom domácností či vyššou spokojnosťou s vlastným životom. Z hľadiska straníckych preferencií boli spokojnejší voliči vládnej päťkoalície. Naproti tomu voliči opozičných hnutí ANO, SPD a iných mimoparlamentných strán vyjadrovali silnú nespokojnosť.



Prieskum Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM) Sociologického ústavu Akadémie vied ČR sa uskutočnil od 31. januára do 20. marca. Zúčastnilo sa na ňom 861 ľudí starších ako 15 rokov.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová) bub