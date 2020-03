Spolková krajina Sasko prijme talianskych pacientov s koronavírusom

Berlín 24. marca (TASR) - Nemocnice v nemeckej spolkovej krajine Sasko prijmú najmenej šesť pacientov s koronavírusom z Talianska, ktorým ich vlasť nedokáže poskytnúť liečbu. Oznámil to v pondelok saský premiér Michael Kretschmer.



"Talianska vláda nás pred niekoľkými dňami oslovila s tým, či jej nemôžeme vypomôcť s opaterou o pacientov, ktorým sa v Taliansku nedostáva liečba," uviedol Kretschmer.



Sasko po konzultácii s lekármi v súvislosti s kapacitou lôžok v tejto východonemeckej spolkovej krajine súhlasilo s prijatím šiestich talianskych pacientov do nemocníc v mestách Drážďany a Lipsko, dodal premiér, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"V Taliansku teraz robia eticky veľmi náročné rozhodnutie - musia vybrať šesť ľudí, ktorých letecky prepravia," zdôraznil Kretschmer.



Podľa jeho slov liečba talianskych pacientov bude pre saských lekárov šancou lepšie sa oboznámiť s novým druhom koronavírusu, pričom zároveň pôjde o gesto spolupatričnosti.



"Je to veľmi dôležitým znakom toho, že sme tiež schopní pomôcť iným," povedal.



Nemecká tlačová agentúra DPA medzitým informovala, že do Nemecka bude transportovaných celkovo osem pacientov z Talianska.



Taliansko je celosvetovo najviac postihnutou krajinou v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, respektíve choroby COVID-19, ktorú spôsobuje. Tomuto vírusovému ochoreniu tam podľahlo už vyše 6000 ľudí.



Krajne preťaženému talianskemu zdravotníckemu systému podali pomocnú ruku aj iné krajiny vrátane Ruska a Česka.



Nemecko podľa najnovších údajov Ústavu Roberta Kocha (RKI) so sídlom v Berlíne zaznamenalo už viac než 22.000 prípadov nákazy.



Sasko je v rámci 16 spolkových krajín Nemecka jednou z menej postihnutých; úrady tu dosiaľ zaregistrovali 658 prípadov infekcie koronavírusom SARS-CoV-2.



Tri ďalšie nemecké spolkové krajiny susediace s Francúzskom počas uplynulého víkendu oznámili, že prijmú pacientov z východnej časti Francúzska, ktoré pandémia taktiež výrazne zasiahla.