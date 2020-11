Spolkové krajiny Nemecka chcú na Vianoce uvoľniť opatrenia

Berlín 24. novembra (TASR) - Obyvatelia Nemecka budú môcť stráviť vianočné a novoročné sviatky so svojou širšou rodinou a priateľmi, pokiaľ budú v predvianočnom období dodržiavať predpísane opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Vyplýva to z návrhu, ktorý vypracovali premiéri 16 nemeckých spolkových krajín, informovala v utorok agentúra DPA.



Súčasne znenie návrhu, do ktorého mala možnosť nahliadnuť DPA, by umožnilo členom jednej domácnosti stretávať sa s až desiatimi ďalšími ľuďmi z iných domácností, a to od 23. decembra do 1. januára. Obmedzenie sa netýka osôb mladších ako 14 rokov.



O návrhu sa rozhodne v stredu počas rokovania krajinských premiérov s nemeckou spolkovou vládou kancelárky Angely Merkelovej.



Šéfovia vlád spolkových krajín zároveň apelujú na ľudí, aby pred Vianocami strávili niekoľko dní v domácej izolácii s cieľom zamedziť šíreniu nákazy. V tejto súvislosti chcú vyzvať zamestnávateľov a školy, aby ľudom umožnili v predvianočnom období zostať doma. Ďalej chcú spolkové krajiny zakázať odpaľovanie novoročných ohňostrojov a petárd na verejnosti.



Ako súčasť čiastočného lockdownu, ktorý v Nemecku platí od začiatku novembra, sú zatvorené reštaurácie, bary, kiná, divadlá, múzeá či plavárne a platia obmedzenia kontaktov. Tieto opatrenia nemecká vláda v stredu s najväčšou pravdepodobnosťou predĺži do 20. decembra, komentuje DPA.



Spolkové krajiny okrem toho navrhujú sprísnenie opatrení od 1. decembra vrátane obmedzenia súkromných stretnutí priateľov a príbuzných na najviac päť osôb, a to najviac z dvoch domácností. Výnimku z tohto pravidla majú mať taktiež deti do 14 rokov.