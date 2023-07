Spolkový snem v Nemecku sa nezhodol na nových pravidlách eutanázie

Berlín 6. júla (TASR) – Poslanci nemeckého Spolkového snemu sa vo štvrtok nedohodli na nových pravidlách regulácie asistovaných samovrážd a odmietli dva návrhy podporované viacerými stranami. Stalo sa tak po tom, ako ústavný súd v Nemecku rozhodol o neústavnosti zákona zakazujúceho tento zákrok v rámci podnikateľskej činnosti, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Spolkový ústavný súd v roku 2020 rozhodol, že zákaz schválený v roku 2015 porušoval právo občanov rozhodnúť o okolnostiach vlastnej smrti, pretože obmedzoval možnosť požiadať o pomoc tretiu stranu. Aktívna pomoc, teda fyzické ukončenie života pacienta, je v Nemecku zakázané, no pasívna pomoc, ako napríklad poskytnutie smrtiacich prípravkov, ktoré osoba potom sama užije, bolo dosiaľ právne nejednoznačnou oblasťou.



Skupiny poslancov naprieč celým politickým spektrom predložili dva konkurenčné návrhy nových pravidiel. Prvý návrh by umožnil lekárom predpísať dospelému pacientovi smrtiace prípravky od troch do 12 týždňov po absolvovaní povinného poradenstva.



Druhá možnosť bola prísnejšia a asistovanú samovraždu by umožňovala iba v prípade, keď by psychiater alebo psychoterapeut počas dvoch sedení s odstupom troch mesiacov potvrdil, že osoba "dobrovoľne, vážne a nemenne" túži zomrieť, pričom netrpí duševnou poruchou ovplyvňujúcou jej schopnosť samostatne sa rozhodovať. Tento návrh by zároveň vyžadoval poradenstvo od ďalšieho lekára.



Oba návrhy boli po štvrtkovej debate odmietnuté rozdielom niekoľkých desiatok hlasov.



Zrušený zákon z roku 2015 o asistovaných samovraždách ju umožňoval vykonať "z altruistických dôvodov", zároveň však zakazoval ponúkanie tejto služby komerčným spôsobom. V prípade porušenia tohto zákona hrozil odsúdenému trest odňatia slobody až na tri roky. Osoby, ktoré komerčne pomáhali ostatným pri eutanázii, tak museli z tejto podnikateľskej činnosti upustiť.



Téma asistovaných samovrážd je veľmi citlivou témou, najmä v krajine, kde nacistické programy "eutanázie" zapríčinili smrť viac ako 200.000 osôb s mentálnym alebo fyzickým postihnutím.