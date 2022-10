Spoločná nabíjačka pre mobilné zariadenia v EÚ bude v roku 2024

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Spoločná nabíjačka pre elektronické mobilné zariadenia sa v EÚ stane skutočnosťou v roku 2024. Rozhodli o tom v utorok v Štrasburgu poslanci Európskeho parlamentu (EP), informuje spravodajca TASR.



Výsledok utorňajšieho hlasovania (602 za, 13 proti a osem sa zdržalo) znamená, že do konca roku 2024 budú mať všetky nové mobilné telefóny, tablety a fotoaparáty predávané v EÚ nabíjací port USB typu C. Od jari 2026 sa táto povinnosť rozšíri aj na notebooky.



Nová smernica je súčasťou úsilia EÚ obmedziť elektronický odpad. Podľa nej už spotrebitelia nebudú pri nákupe nového zariadenia potrebovať inú nabíjačku a postačí im jediná pre malé a stredné prenosné elektronické zariadenia.



Zariadenia s podporou rýchleho nabíjanie budú mať rovnakú rýchlosť, čo používateľom umožní nabíjať zariadenia rovnakou rýchlosťou akoukoľvek kompatibilnou nabíjačkou.



Poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roku 2024 harmonizovala požiadavky na interoperabilitu. Má to má viesť k odstráneniu technologického "lock-in" efektu, keď sa spotrebiteľ stáva závislým na jedinom výrobcovi.



Parlament presadil, že špeciálne štítky budú informovať spotrebiteľov o charakteristikách nabíjania nových zariadení, čo uľahčí informácie o kompatibilite a kupujúci sa budú môcť informovane rozhodnúť pre nákup novej nabíjačky.



Podľa správy EP to povedie k častejšiemu opätovnému používaniu nabíjačiek a pomôže spotrebiteľom ušetriť až 250 miliónov eur ročne za inak nepotrebný nákup nových. Nabíjačky tvoria v EÚ približne 11.000 ton elektronického odpadu ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)