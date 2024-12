Spoločné expedičné sily podporili Zelenského plán víťazstva

Tallinn 17. decembra (TASR) - Desať severoeurópskych krajín, ktoré pod vedením Británie tvoria obrannú iniciatívu nazvanú Spoločné expedičné sily (JEF), vyjadrilo v utorok podporu "plánu víťazstva" ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Potvrdili sme našu neochvejnú a dlhodobú podporu suverénnej Ukrajine a jej ľudu, dokiaľ to bude potrebné," uvádza sa v záverečnom vyhlásení hláv štátov a vlád krajín JEF po ich dvojdňových rokovaniach v estónskom Tallinne. "Podporili sme základné princípy plánu víťazstva, ktorý navrhol prezident Volodymyr Zelenskyj, a spolupracujeme s Ukrajinou, aby sme prispeli k jeho realizácii," dodali.



Zmienený plán ráta s pozvánkou Ukrajiny do NATO ešte pred skončením vojny s Ruskom. Počíta tiež s masívnym ďalším vyzbrojením Ukrajiny a prísnejšími sankciami voči Rusku, pripomína DPA.



Na stretnutí lídrov JEF v Tallinne sa prostredníctvom videospojenia zúčastnil aj Zelenskyj. Vyjadril presvedčenie, že vojna na Ukrajine by sa mohla skončiť už na budúci rok. Zároveň apeloval na dosiahnutie "skutočného, trvalého mieru", aký by Rusko nemohlo porušiť, uvádza agentúra AFP.



"Ako všetci vieme, budúci rok by mohol byť rokom skončenia tejto vojny. Musíme to dosiahnuť... Musíme nastoliť mier spôsobom, aký (ruský prezident Vladimir) Putin už nebude môcť porušiť, mier, ktorý nebude len prestávkou, ale skutočným, trvalým mierom," povedal.



Lídri JEF na summite tiež zdôraznili význam spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine. "Komplexný, spravodlivý a trvalý mier si vyžaduje úplné a bezpodmienečné stiahnutie všetkých ruských síl a vojenských prostriedkov z celého územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc," uviedli v spoločnom vyhlásení.



Krajiny JEF zhrnuli, že ich vojenská pomoc Ukrajine dosiahne na budúci rok 12 miliárd eur.



JEF je obranná iniciatíva desiatich krajín vedená Spojeným kráľovstvom, ktorá združuje aj Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Nórsko a Švédsko, a teda všetko členské krajiny NATO. Cieľom tejto koalície je operačná obrana v oblasti severnej Európy.