Spoločné turecko-ruské hliadky začnú v Sýrii svoju činnosť v piatok

Ankara 30. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu oznámil, že spoločné turecko-ruské hliadky v Sýrii začnú svoju činnosť v piatok. Informovala o tom agentúra AFP.



Spoločné hliadky majú za úlohu overiť, či sa sýrske kurdské milície - známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) - stiahli z navrhovanej bezpečnostnej zóny na severe Sýrie.



Ankara oddiely YPG pokladá za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá je v Turecku považovaná za teroristickú organizáciu.



Kurdskí bojovníci sa mali v utorok do 16.00 h SEČ stiahnuť zo zóny, ktorá siaha od tureckej hranice 30 kilometrov do hĺbky sýrskeho územia. Stiahnutie bolo v súlade s rusko-tureckou dohodu dosiahnutou minulý týždeň v Soči.



Erdogan povedal, že na základe informácií od ruských úradov sa z územia na severe Sýrie stiahlo približne 34.000 členov "teroristickej organizácie" a 3260 kusov ťažkých zbraní.



Údaje, ktoré má Turecko k dispozícii, však podľa Erdogana poukazujú na skutočnosť, že k úplnému stiahnutiu Kurdov z tejto oblasti nedošlo. Erdogan opäť zdôraznil, že Turecko si vyhradzuje právo zasiahnuť, ak na tomto území identifikuje akékoľvek sýrske kurdské milície alebo ak niekto zaútočí na turecké jednotky.



V pohraničnom pásme medzi Tureckom a Sýriou by po odsune Kurdov mali hliadkovať turecké a ruské sily a rozmiestniť by sa tam mali aj sýrske vládne jednotky.



Týmto spôsobom by sa mala definitívne ukončiť pozastavená turecká vojenská ofenzíva voči Kurdom, ktorú Ankara na severovýchode Sýrie spustila 9. októbra.