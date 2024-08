Spoločnosť Air France dočasne pozastavila lety do Tel Avivu a Bejrútu

Paríž 25. augusta (TASR) - Letecká spoločnosť Air France v nedeľu oznámila, že pozastavuje lety do Tel Avivu a Bejrútu naplánované na nedeľu a pondelok. Aerolínie k tomuto kroku pristúpili po najnovšej konfrontácii medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Aerolínie uviedli, že pozastavenie leteckých spojení do oboch destinácii by mohlo byť predĺžené v závislosti od situácie na Blízkom východe.



Spoločnosť Air France zvyčajne prevádzkuje lety do Tel Avivu a Bejrútu na dennej báze. Linku do libanonskej metropoly už pozastavila medzi 29. júlom a 15. augustom, no jej lety do Tel Avivu premávali, pripomína AFP.



Aerolínie neinformovali, či lety do oboch destinácii pozastavuje aj ich nízkonákladová dcérska spoločnosť Transavia.



Nemecká spoločnosť Lufthansa v piatok predĺžila pozastavenie letov do Bejrútu do konca septembra a uviedla, že do 2. septembra nebude lietať ani do Tel Avivu a Teheránu, pripomína AFP.